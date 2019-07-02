Власти Петербурга планируют увеличить туристический поток на 46% — до 12 миллионов человек в год. На реализацию программы отведено четыре года. По мнению градоначальников, росту численности туристов поспособствует реконструкция центра города, а также оказание помощи музейному сообществу.

Уже в 2019 году прогнозируется увеличение туристического потока в Петербург на 10% — по сравнению с рекордными показателями прошлого года, когда количество туристов составило 8,2 миллиона человек. За четыре года планируется добиться отметки в 12 миллионов туристов в год. «В прошлом году было 8 миллионов туристов в нашем городе, сейчас мы планируем увеличить количество до 12 миллионов в течение четырех лет. Для этого делаем очень много — реконструкция центра, оказание помощи музейному сообществу», — рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По мнению президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука росту числа туристов поспособствует также развитие международного научного сотрудничества. «Когда у нас возникает международный центр, который будет концентратором интеллектуальных сил со всего мира, мы будем проводить массу конференций, то у вас туристический ландшафт изменится. У вас появится турист другого типа, как мы говорим о деловом туризме», — отметил он.