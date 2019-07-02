Власти Петербурга планируют увеличить туристический поток на 46%
Власти Петербурга планируют увеличить туристический поток на 46% — до 12 миллионов человек в год. На реализацию программы отведено четыре года. По мнению градоначальников, росту численности туристов поспособствует реконструкция центра города, а также оказание помощи музейному сообществу.
Уже в 2019 году прогнозируется увеличение туристического потока в Петербург на 10% — по сравнению с рекордными показателями прошлого года, когда количество туристов составило 8,2 миллиона человек. За четыре года планируется добиться отметки в 12 миллионов туристов в год. «В прошлом году было 8 миллионов туристов в нашем городе, сейчас мы планируем увеличить количество до 12 миллионов в течение четырех лет. Для этого делаем очень много — реконструкция центра, оказание помощи музейному сообществу», — рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
По мнению президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука росту числа туристов поспособствует также развитие международного научного сотрудничества. «Когда у нас возникает международный центр, который будет концентратором интеллектуальных сил со всего мира, мы будем проводить массу конференций, то у вас туристический ландшафт изменится. У вас появится турист другого типа, как мы говорим о деловом туризме», — отметил он.
Напомним, ранее писатель Татьяна Толстая высказалась о наплыве китайских туристов в Петербург. По ее мнению, туризм данного направления не несет прибыли для экономики России, «уличный трафик, и без того тяжелый, стал еще кошмарнее», а восхищение музеями Петербурга и вовсе наносит выставочными комплексам вред — особенно Толстую «ужасает порча эрмитажного паркета». А в апреле Владимир Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге — деньги направят на реконструкцию и ремонт исторического центра города и развитие туристической инфраструктуры.
Кроме того, уже в 2018 году петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости. Позже в Пулкове задумались о реконструкции воздушной гавани. Обновление необходимо в связи с увеличением пассажира потока — по прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. Уже на майских праздниках в этом году аэропорт в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность. Пограничные службы опасаются, что ситуация продолжит сохраняться — тогда они будут вынуждены перестать выдавать разрешения на выход людей из самолетов.
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