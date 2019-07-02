Участники проекта Plants for Friends вместе с петербуржцами высадят растения в сквере Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка. Акция станет второй в рамках благотворительного проекта #озеленимвсё_спб, который активисты запустили в начале июня.

Акция по озеленению сквера Виктора Цоя, который располагается на углу на углу Зверинской улицы и Любанского переулка, возле дома №2, пройдет уже в эту субботу, 6 июля. В планах «зеленых активистов» очистить территорию сквера от стекол и пластика, высадить виноградник, кусты и злаковые культуры. Кроме того, акция станет познавательной — участникам расскажут о том, какие растения можно сажать в пределах города и какие условия для этого нужны.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо записаться в комментариях.

Напомним, 3 июня Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке. С этой локации началось зеленое движение в Петербурге — после акции участники проекта пообещали, что подобные встречи станут регулярными. В акции участвовали около 20 человек и несколько десятков растений — высаживать их помогали представители бара «Залив», окна которого выходят во двор на Басковом переулке.