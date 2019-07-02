Карты Google начали отслеживать задержки автобусов и прогнозировать загруженность транспорта

В Google Картах появились новые функции для пользователей из Петербурга, Москвы и Казани. Сервис научился в реальном времени отслеживать задержки движения автобусов, а также прогнозировать загруженность общественного транспорта.

Теперь в Петербурге, Москве и Казани можно можно посмотреть, будет ли автобус опаздывать, какова будет длительность задержки, а также узнать более точное время в пути с учетом движения на маршруте. Кроме того пользователям расскажут о препятствиях на пути до того, как они сядут в общественный транспорт — карты обозначат конкретные участки, где затруднено движение.

Например, в Москве самыми загруженными маршрутами являются автобусы под номерами 882, 760 и 144. Наиболее подверженным пробкам городам стал Буэнос-Айрес — там автобус ждут в среднем более 19 минут.

Напомним, ранее в России появилась первая карта городских сообществ. Ее подготовили для Кронштадта — сервис не только покажет «места силы» и сосредоточения местных жителей и визуализирует горожан по целевым группам, но и поможет в дальнейшем благоустройстве города-порта. В свою очередь «Яндекс» выпустил альтернативную карту петербургской подземки, где на Горьковскую приезжают ради крейсера «Аврора» и зоопарка, а на Восстания — за шоппингом. А позже «Яндекс.Музыка» составила карту популярности рэперов в России.