В Петербурге запустили открытую лабораторию экоурбанистики для детей и подростков

В Петербурге дали старт открытой лаборатории экоурбанистики для детей и подростков «Лаба». Она будет работать весь июль в здании университета ГУАП на Большой Морской, 67 — можно послушать лекции, посетить воркшопы, мастер-классы и даже сдать мусор в специальный пункт раздельного сбора.

Весь июль в «Лабе» будут проходить лекции от экологов, урбанистов, исследователей, активистов, художников и краеведов. Например, 5 июля Анна Голубева расскажет о том, как правильно пересаживать домашние растения, 9 июля Анна Зив поделится советами о том, как пользоваться фудшерингом, каршерингом и фримаркетом, а 13 июля организаторы благотворительного проекта «Спасибо!» — о философии потребления и сортировке вещей.

23 июля Елена Погребная расскажет о том, кто такой современный экскурсовод и насколько важно его участие в жизни города и общества. А 26 июля Анна Мишанова объяснит, как прийти к разумному потреблению (а еще поможет составить персональную карту потребителя будущего!)

Полную программу лаборатории «Лаба», а также зарегистрироваться можно здесь.