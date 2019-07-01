На особо охраняемых природных территориях Ленобласти обустроят три новых экологических тропы
В этом году в Ленинградской области появятся три новые экологические тропы. Маршруты проложат на особо охраняемых природных территориях — на их создание потребуется 2,5 миллионов рублей.
Расширение числа экологических троп и модернизация существующих маршрутов Ленинградской области запланирована в рамках регионального Года здорового образа жизни. Для создания трех новых эко-маршрутов потребуется 2,5 миллиона рублей — они появятся на особо охраняемых природных территориях области.
«В этом году мы запросили дополнительное финансирование на обустройство экологических троп в размере 2,5 млн рублей. У нас будут обустроены три экологические тропы на особо охраняемых природных территориях. Протяженность наших троп в настоящее время в границах ООПТ — это порядка 26 километров. В настоящее время существуют экологические тропы в каждом лесничестве — это еще порядка 30 километров в общем объеме», — рассказал ТАСС о планах начальник отдела особо охраняемых природных территорий Комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.
Помимо строительства новых экологических троп Стулов также отметил необходимость модернизации и увеличения протяженности существующего веломаршрута, а также появление нового на территории Колтушских высот. По мнению представителей Комитета, экологические тропы могут стать «визитными карточками» каждого из 19-ти лесничеств Ленобласти. «Мы хотим показать широкому кругу общественности, что не только рядом с Санкт-Петербургом можно найти красивые виды, мы хотим показать это на территории дальних районов», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов.
«Наша задача, когда мы формируем экологические тропы — именно направить туриста в места, где, с одной стороны, турист может получить всю интересующую его информацию, насладиться природными комплексами наших заказников, природными парками, а, с другой стороны, нанести минимально возможный вред, воздействие на природные комплексы, которые подлежат сохранению», — добавил Федор Стулов.
Напомним, ранее петербургский историк и археолог Всеволод Пежемский разработал пеший экологический маршрут. Он проложен по берегу Финского залива между Ораниенбаумом и Сосновым Бором — общей протяженностью 61,7 километра. Также в Ленинградской области может появиться туристическая тропа для дистанционного наблюдения за балтийскими нерпами. Однако зоозащитники выступают против такой инициативы — по их мнению, это опасно для животных.
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