В этом году в Ленинградской области появятся три новые экологические тропы. Маршруты проложат на особо охраняемых природных территориях — на их создание потребуется 2,5 миллионов рублей.

Расширение числа экологических троп и модернизация существующих маршрутов Ленинградской области запланирована в рамках регионального Года здорового образа жизни. Для создания трех новых эко-маршрутов потребуется 2,5 миллиона рублей — они появятся на особо охраняемых природных территориях области.

«В этом году мы запросили дополнительное финансирование на обустройство экологических троп в размере 2,5 млн рублей. У нас будут обустроены три экологические тропы на особо охраняемых природных территориях. Протяженность наших троп в настоящее время в границах ООПТ — это порядка 26 километров. В настоящее время существуют экологические тропы в каждом лесничестве — это еще порядка 30 километров в общем объеме», — рассказал ТАСС о планах начальник отдела особо охраняемых природных территорий Комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.