Выборгский кот Филимон обзавелся подружкой. Дружба произошла не сразу — по его собственным словам, опубликованным в открытом письма «от первого лица», кошка по имени Кошка на первых порах вела себя «настырно» и была принята за конкурентку. Однако теперь у них с Филимоном «платонические чувства». Публикуем рассказ четырехлапого хранителя.

Кот Филимон: «Радио «Сарафан» работает безупречно, и сеть уже полна слухами о том, что у меня есть подружка… Или конкурентка. Ничего от вас не скроешь — да, это так. По порядку. Поклонники, слава, фотографии и публикации в СМИ меня начали порядком утомлять. Я уже не молод и мне, как обычному коту в самом расцвете сил, хочется внимания и ласки.

Рыжая особа появилась на острове пару месяцев назад. Вот бывают же такие настырные кошки. Не замечала меня, и несколько раз мы даже успели пошипеть друг на друга. Поселилась она на ремесленном дворе, но с легкостью могла позволить себе покинуть остров на день-другой, а кузнец ее ищи!

Легко втерлась в доверие к смотрителям музея и к начальству. И потом, когда всеобщая любовь и признание постигла и ее, решила подружиться и со мной. «Привет, я кошка по имени Кошка, и я твоя новая подружка». Нет, я слышал, что рыжие представители моего рода могут быть наглыми, но настолько?! Эх… Лапы не поднимаются ее выгнать — добилась-таки и моего внимания, молодая красотка. Пусть живет. Да и мне не так скучно. P.S.: У нас с ней только платонические чувства».