15 июля в Петербурге стартует четвертый фестиваль «для героев нашего времени» Lermontov_Fest. В этом году он приурочен к 205-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, а также к Году театра — в программе кинопоказы, видеоверсии известных постановок по произведениям Лермонтова, а также тематические выставки.

Откроет фестиваль показ парижской оперы «Дон Карлос» режиссера-постановщика Кшиштофа Варликовского на музыку Джузеппе Верди — под влиянием автора оригинальной истории Фридриха Шиллера Лермонтов написал свою пьесу «Испанцы». 17 июля покажут телеверсию спектакля «Маскарад» Литовского государственного «Малого театра». 19 июля пройдет демонстрация балета «Маскарад» со вступительным словом профессора Академии Русского балета имени Вагановой Ольги Розановой.

В этом году новым разделом фестиваля Lermontov_Fest станет блок «Лермонтов в странах Балтии» — в его рамках откроется выставка «Я был готов любить весь мир…» с фотографиями Айгарса Алтенберга и эскизами Ольги Шаишмелашвили к спектаклю «Княжна Мери». 22 июля также состоится вечер, посвященный творчеству драматурга и композитора Александра Пантыкина — автора музыки к спектаклям «Маскарад» в Свердловском академическом театре драмы, «Письма Печорина» в Челябинском ТЮЗе, а также «Monsieur Жорж. Русская драма» на сцене Александринского театра.

Фестиваль вновь представят музеи, посвященные Лермонтову. Так, 24 июля покажут документальный фильм «Прикосновение» о Музее-усадьбе Лермонтова в Пятигорске. Также пройдут многочисленные творческие встречи — Наталья Скороход расскажет о том, как создавалась сценическая версия «Героя нашего времени», а Марина Тервонен напомнит о переводах и изучении творчества Лермонтова в Эстонии конца 19 века.

Фестиваль Lermontov_Fest пройдет с 15 по 26 июля. Полную программу и расписание показов можно посмотреть здесь. На творческие встречи в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова на Литейном проспекте, 19 вход свободный.

Напомним, в 2017 году петербургские активисты провели акцию против сноса дома Лермонтова на Садовой улице, 61 — на месте здания планировали построить отель. Активисты же считают, что здание необходимо сохранить и разместить в нем квартиру-музей Михаила Лермонтова. В конце 2018 года стало известно, что Мариинский театр разработает проект по сохранению дома — он предусматривает ремонт и реставрацию несущих конструкций, крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений. Такое решение было принято мосле того, как Смольный в судебном порядке обязал дирекцию театра выполнить реставрацию.