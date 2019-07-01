Синоптики уточнили свои прогнозы погоды на июль в Петербурге — за месяц в городе может выпасть до 120% от нормы осадков, а обещанной ранее жары не ожидается.

Месячная норма осадков для июля в Петербурге составляет 79 миллиметров — в этом году ожидается до 120% от этого числа. При этом средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы. «Прогноз звучит так — от 80% до 120% от нормы мы ожидаем в июле. Норма для июля месяца — 17,7 градуса, это средняя температура получается путем сложения из ночных и дневных температур», — рассказала ТАСС руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Миронова.

Похолодание может быть существенным в первой декаде июля, во второй половине месяца станет теплее — всему виной циклоны, которые будут господствовать в первых числах июля в Петербурге. «Мы ждем циклонический характер погоды в первую декаду - это значит, что будет облачность, дожди, и достаточно интенсивные, могут быть. Мы ждем похолодания, температурный фон будет в первую декаду даже пониженным относительно нормы. Во второй половине месяца ситуация будет немного лучше», — добавила Миронова.

Напомним, ранее петербуржцам уже пообещали похолодание и много облачных дней и дождей с порывистым ветром. Сообщается, что аномальной жары подобной той, которая была в начале июня, в Петербурге ожидать не стоит. В 2018 году погода радовала горожан значительно чаще. Лето петербуржцы начали уже изрядно прогретые маем, но год решил не сдавать позиции: в июне средняя температура была +16,2 (обычно 15,7), в июле — +20,8 (вместо +18,8), а в августе — +19,2 (средняя ранее — +16,9). Осадков в июне было намного меньше: 23 мм против обычных 71.