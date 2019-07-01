Сегодня в Петербурге стартует двухнедельная серия экскурсий по книжным местам «Петербург как сюжет». В рамках фестиваля, организованного библиотекой Маяковского, музеем «XX век» и благотворительной организацией «Ночлежка», горожане смогут узнать о приключениях Эраста Фандорина, познакомиться с Большой Охтой Евгения Онегина и пройтись по маршруту Бродского.

Помимо «путешествий» по книжным местам, петербуржцы смогут узнать о возникновении одной из главных благотворительных организаций города в рамках встречи «Лиговка как место, в котором не могла не появиться «Ночлежка», а также познакомиться с событиями 1918-1938 годов в рамках экскурсии «История детского движения в Петрограде-Ленинграде».

Прогулка по Большой Охте пройдет в компании нескольких писателей — от Иосифа Бродского до Николая Помяловского. Петербуржцам покажут маяк, кладбище, живописную набережную и даже памятник Неизвестному Мужику, вокруг которых проходили маршруты известных прозаиков.

Экскурсионный фестиваль «Петербург как сюжет» организован библиотекой Маяковского, музеем «XX век» и благотворительной организацией «Ночлежка». Для того, чтобы попасть на экскурсии, необходимо зарегистрироваться. Участие бесплатное.