В Петербурге пройдет серия экскурсий по книжным местам — приключения Фандорина, Охта Онегина и маршрут Бродского
Сегодня в Петербурге стартует двухнедельная серия экскурсий по книжным местам «Петербург как сюжет». В рамках фестиваля, организованного библиотекой Маяковского, музеем «XX век» и благотворительной организацией «Ночлежка», горожане смогут узнать о приключениях Эраста Фандорина, познакомиться с Большой Охтой Евгения Онегина и пройтись по маршруту Бродского.
Помимо «путешествий» по книжным местам, петербуржцы смогут узнать о возникновении одной из главных благотворительных организаций города в рамках встречи «Лиговка как место, в котором не могла не появиться «Ночлежка», а также познакомиться с событиями 1918-1938 годов в рамках экскурсии «История детского движения в Петрограде-Ленинграде».
Прогулка по Большой Охте пройдет в компании нескольких писателей — от Иосифа Бродского до Николая Помяловского. Петербуржцам покажут маяк, кладбище, живописную набережную и даже памятник Неизвестному Мужику, вокруг которых проходили маршруты известных прозаиков.
Экскурсионный фестиваль «Петербург как сюжет» организован библиотекой Маяковского, музеем «XX век» и благотворительной организацией «Ночлежка». Для того, чтобы попасть на экскурсии, необходимо зарегистрироваться. Участие бесплатное.
Напомним, ранее стало известно, что музей Иосифа Бродского откроется в Петербурге в 2020 году — к 80-летию поэта. Пространство включит в себя несколько функциональных зон. В 2018 году создатели приобрели квартиру, в которой будет зона временных выставок. В этом же помещении появится книжное кафе. А еще фонд создания музея Иосифа Бродского и Музей Анны Ахматовой основали сетевой портал, посвященный поэту — сайт представляет собой виртуальный музей памяти, в котором можно узнать о жизни и творчестве Нобелевского лауреата.
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