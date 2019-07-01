В Петербурге откроется Музей неудачников — с «провальными» историями и лекциями

В Петербурге уже этой осенью откроется Музей неудачников. Его реализуют на виртуальной платформе и представят в виде площадки, с помощью которой известные люди смогут рассказать о истории своего «провала», который, в конечном итоге, привел их к успеху.

Авторами проекта выступили петербурженки Самира Гумметова и Валерия Макарцова. Сейчас девушки разрабатывают два направления грядущего музея — сайт и помещение для конференций. Спикерами могут стать как известные люди из самых разных сфер деятельности, так и любой желающий — главной темой выступлений обозначили «провальные» истории, которые, в конечном итоге, привели к успеху.

Площадки будут синхронизироваться между собой — так, по завершении лекции она станет доступна онлайн на сайте. «Важно, что выступать смогут не только известные люди. Каждый человек может прислать свою историю, и если она будет полезной для людей, то у этого человека появится возможность выступить на одной сцене с известным спикером. Главное, чтобы история была уникальная и интересная», — рассказывает Гумметова.

Напомним, в Петербурге открывается музей доходного дома Юлиана Бака на Кирочной улице — там представят травленое стекло работы мастерской Анаховича, витражи из квартиры, в которой с 1908 по 1912 годы жила покровительница художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина Юлия Ивановна Казарина, а также другие экспонаты. А еще Музей поэта Иосифа Бродского откроется в Петербурге в 2020 году — к 80-летию поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко.