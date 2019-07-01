Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» пообещали открыть к 1 сентября. Так, на перегоне между станциями «Проспект Славы» и «Дунайская» уже установили вытяжные вентиляторы, а на отделку отвели два месяца — по мнению строителей, «сроки сжатые, но не нереальные».

Об этом рассказала пресс-секретарь врио губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина — она провела инспекцию строящихся станций вместе с генеральным директором «Метростроя» Николаем Александровым. Он заверил петербуржцев, что к 1 сентября три новые станции примут первых пассажиров, «сомнений нет». «Многие говорят мне, что это выполнимо, и все это реально сделать. И все мои подчиненные и директора СМУ, подрядных организаций, реально видят пуск к 1 сентября», — сказал Александров.

На этих выходных на перегоне между станциями «Проспект Славы» и «Дунайская» установили вытяжные вентиляторы — это последние монтажные работы подобного рода. В течение полутора месяцев планируется завершить чистовую отделку. Александров также уточнил, что все проблемы, касающиеся выплат зарплат работникам «Мостостроя», миновали. «Слава богу, город нам помог решить вопрос с зарплатой, подставил плечо и подхватил организацию, городскую, свою организацию, которая создавалась для того, чтобы строить метро и сверхсложные объекты», — отметил он.

Напомним, о проблемах в постройке и вводе в эксплуатацию новых станций Фрунзенско-Приморской линии стало известно осенью 2018 года. В октябре «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой». Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей.