Дензел Карри отменил выступление на фестивале Locals Only в Петербурге

Сегодня на петербургском фестивале Locals Only американский рэпер Дензел Карри отменил выступление. Об этом стало известно из его видеообращения к фанатам.

«Россия, я не смогу приехать, потому что моему голосу ****** [его нет]. В следующий раз я обязательно увижу вас все — я отдохну, высплюсь, позабочусь, чтобы с моим голосом все было окей. Потому что я сейчас я не вывожу и другие даты тоже. Я очень извиняюсь и надеюсь, ребята, что вы меня простите», — рассказал исполнитель.

Ранее свое выступление на Locals Only в Петербурге отменилрэпер Скепта.

Фестиваль Locals Only проходит в Петербурге 29 и 30 июня, там выступают Rae Sremmurd, Bhad Bhabie и The Score. Из русских исполнителей на фестивале можно будет услышать «Пошлую Молли», GONE.Fludd, OFFMi и RSAC.