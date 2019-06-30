Какие города, по мнению россиян, самые безопасные для путешествий?

Сервис Biletix провел опрос и выяснил, какие города и регионы россияне считают самыми безопасными для путешествий.

В пятерки лидеров оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область - 50,6 % опрошенных считают эту местность безопасной, Москва и Подмосковье - отдали свое предпочтение 28,5 %, Татарстан - 23,3 %, Краснодарский край - 22 % и Республика Алтай - 10,3 %.Также часть опрошенных посчитала безопасными Камчатку, Калининградскую область и Карелию.

В пятерку самых небезопасных городов на первой строчке расположился Дагестан - 36,3 %, затем Чечня - 33,7 %, Москва и Подмосковье - 19,4 %, Краснодарский край - 12,9 %, Свердловская область - 12,3 %. Стоит отметить, что Москва и Краснодарский край вошли в оба рейтинга.

Опрошенные назвали Ингушетию, Северную Осетию и Ростовскую область также опасными.

Самыми безопасными странами для отпусков стали Финляндия и Норвегия, в пятерку лидеров вошли также Испания, Германия и Италия.