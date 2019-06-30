Минобороны начнет перерабатывать мусор и откроет свою киностудию

В военных частях и гарнизонах министерство обороны РФ будет строить заводы по переработке мусора. Это необходимо для того, чтобы не нагружать мусорные полигоны в регионах. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются», — отметил Шойгу.

Министр также рассказал об открытии киностудии Минобороны на территории парка «Патриот» в Московской области. Ведомство хочет снимать историческое кино и ленты про современных героев, которые «противостоят международному терроризму».

«Мы не хотим заниматься агитацией и призывами, мы все-таки хотим делать дело. Поэтому мы его начали делать, и мы будем делать кино. Надеюсь, с вашей помощью, с помощью хороших, талантливых режиссеров, актеров. Делать на реальных событиях», —подытожил Шойгу.