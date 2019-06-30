В понедельник в Петербурге обещают грозу и порывистый ветер

В грядущий понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается потепление до +25 градусов. Но при этом погода будет облачная с прояснениями — об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, днем петербуржцев настигнут гроза и кратковременные дожди. Ветер — юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы будут достигать 15–17 м/с.