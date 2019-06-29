В Петербурге появилось граффити о дружбе России и Сирии

В Петербурге появилось граффити "Союзные крылья", посвященное дружбе между Россией и Сирией. Рисунок исполнила команда HoodGraff на проспекте Маршала Жукова. Отмечается, что такое же граффити создадут на территории Дамаска сирийские художники.

«Мы открываем не просто «легализованные граффити». Мы открываем знак дружбы между народами России и Сирии. Этот рисунок – и дань уважения нашим Военно-космическим силам, другим подразделениям частям и бригадам, различных родов войск, которые защищают сирийский народ от международного терроризма и стоят на страже национальных интересов нашей страны», - рассказал на церемонии председатель Законодательного Собрания Вячеслав. Он также отметил: «Сколько верёвочке не виться, а конец будет. Граффити уже давно стало неотъемлемой частью нашей городской среды, и мы уверены, что борьба с уличным искусством, которое представляет художественную ценность, рано или поздно будет прекращена».

Команда художников HoodGraff за последние годы часто создает серии портретов знаменитых людей на разных объектах в Петербурге, среди них – основатель Telegram Павел Дуров, тренер Станислав Черчесов, актер Сергей Бодров-младший, актер Чак Норрис и другие.