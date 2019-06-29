Чего ждать в июле от петербургской погоды?

В июле месяце петербуржцев не ожидает аномальная жара, синоптики прогнозируют много облачных дней и дождей с порывистым ветром.

Как рассказала «Фонтанке» 29 июня руководитель группы долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева, месяц начнётся с заметного неожиданного похолодания:

«В первой декаде июля сохранится преобладание циклонического характера погодных условий, который установился в последних числах июня. Это значит, что нас ожидает по преимуществу облачная, с частыми дождями и периодическими усилениями ветра погода. Первый день июля ещё обещает быть тёплым, но к середине первой декады произойдет заметное похолодание», – заявила специалист.

«Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-2 градуса выше климатической нормы. Число дней с осадками и месячная сумма осадков с большой долей вероятности будут близкими к средним многолетним показателям», – отметила Наталья Мироничева.

В дальнейшем погода улучшится, облаков и дождей станет меньше, однако влияние циклонов периодически будет сказываться на протяжении всего месяца.