Петербург станет 6-миллионником к 2036 году

На данный момент в Петербурге проживает почти 5,39 млн человек, но в ближайшие годы город ожидает сильные изменения. Так прогноз численности населения в СЗФО до 2035 года показал, что в 2036 году Петербург станет шестимиллионником. Уже в 2021 году порог в 5,5 млн будет преодолен. Ленинградская область, где сейчас проживает 1,86 млн человек, к 2036 году будет насчитывать более 2 млн жителей.

Но в обоих регионах рост числа жителей произойдет только за счет мигрантов, поэтому в Петербурге и Ленобласти будет наблюдаться естественная убыль населения.

Женщин в Петербурге будет по-прежнему больше, чем мужчин: их число достигнет 3 млн уже в 2024 году. Зато в Ленобласти уже в 2027 году соотношение полов сравняется, а потом мужчин будет становиться все больше.