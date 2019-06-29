Фоторепортаж: Как петербуржцы сами установили зону отдыха на Малой Конюшенной

Сегодня, 29 июня, Артур Стамбульцян, Ольга Мнишко и Павел Додонов установили зону отдыха на Малой Конюшенной. Такая идея направлена на то, чтобы решить проблему отсутствия сидячих мест на пешеходной улице. Петербуржцы собрали деревянные столы, стулья и лежаки, воспользоваться которыми может каждый. Действо приурочено к юбилею Анны Ахматовой, поэтому в зоне отдыха также установлена полка с книгами поэтессы, которые можно бесплатно взять почитать.

«Мы хотим, чтобы на этой улице было комфортно, хоть она и пешеходная, там довольно сложно отдохнуть, так как там нет ни одного сидячего места. Только если вы не идете в ресторан. Я и Ирина решили, что было бы классно, не прося ни у кого денег, самим установить зону отдыха и посмотреть, как на это будут реагировать люди. Поселятся ли там маргиналы, будут ли там сорить. Хочется верить, что люди будут относиться к таким вещам уважительно. Сегодня в 11 утра мы оборудовали зону и уже успели запечатлеть, как люди приходят отдыхать.» - рассказал «Собака.ru» Артур Стамбульцян.