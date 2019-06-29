Между Югом и Севером Петербурга появится железнодорожная линия

В Петербурге появится железнодорожная линия, которая свяжет южную и северную части города, а также упростит доступ к аэропорту «Пулково» – об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

«Если говорить о большом пассажирском проекте в Петербурге, то самое правильное – связать Сестрорецкое направление с Сосновой Поляной. Условно говоря, юг с севером города, с проездом через аэропорт», – цитирует «Коммерсантъ».

По его словам Олега Тони, РЖД и аэропорт обсудили возможную площадку под будущий терминал и в рамках концепции прорабатывают трассу. Он также отметил, что часть линии будет представлена не в виде тоннеля, а «выемки».

Первый этап проекта должен быть реализован до 2025 года. В январе 2020 года станет известно, от какого вокзала начнется строительство линии – от Балтийского или Витебского.