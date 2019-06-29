С 1 июля в Петербурге откроется станция «Академическая»

С 1 июля после ремонта станция «Академическая» откроется снова - об этом сообщает ГКУ «Организатор перевозок».

Напоминаем, что практически год назад, в июле 2018, «Академическую» закрывали на капитальный ремонт.

Теперь автобусы № 61, 102, 153, 178, К-9, К-72, К-93, К-131, К-193 и К-278А начнут ездить по старым маршрутам.