Петербургские баталисты воссоздадут события Великой Отечественной войны в трехмерных панорамах

Участники историко-художественного объединения «Невский баталист» откроют музейно-выставочное пространство, посвященное событиям Великой Отечественной войны. Экспозиция расположится на территории общественного пространства «Севкабель Порт» уже осенью этого года и покажет навыдуманную историю глазами солдата.

Экспозиция расположится на площади в 2 тысячи квадратных метров и займет восемь залов. Первой темой станет обстановка деревянного дома, который оказался на линии наступления в 1941 году — оттуда начнется повествование главного героя, сельского учителя истории, который прошел войну солдатом и сумел вернуться домой.

«Учитель истории — потому что он не только может нам рассказать свои воспоминания из боевого прошлого, он может высказать по некоторым сюжетам свои мысли как историк. Хотелось показать, какой подвиг совершили наши предки, возвращаясь домой и выстраивая не только свое жилище, а выстраивая города — заводы, фабрики и вообще всю страну», — рассказывает ТАСС о замысле создатель экспозиции и руководитель группы «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко.

Следуя по пути солдата, воссозданном с помощью трехмерных панорам, зрители увидят Белоруссию 1941 года и дороги, по которым идут беженцы, бои на Лужском рубеже под Ленинградом, оборонный завод в Туле, Сталинградскую битву и битву за Кавказ, форсирование Днепра, трудовой лагерь в Германии, уличные бои в Европе и крышу Рейхстага. Завершающей темой станет возвращение солдата домой.

Сообщается, что на создание крупнейшей трехмерной панорамы о Великой Отечественной войне выделен президентский грант — его сумма составила 2,1 миллион рублей.