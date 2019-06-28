В Петербурге предложили создать четыре новых водоема для безопасного купания

Петербургские депутаты предложили создать четыре новых водоема для безопасного купания. Инициатива обусловлена выводом Роспотребнадзора — ни один из водоемов Петербурга не пригоден для летнего отдыха.

Инициатива была предложена депутатом Законодательного собрания Петербурга Алексеем Цивилевым — по его мнению, для города, в котором живет 5,3 миллиона человек, отсутствие пригодных для купания озер и других водоемов является настоящей трагедией. «Петербуржцы, не имеющие возможности выехать для отдыха в Ленинградскую область, купаются в опасных водоемах вместе с детьми. Что может привести к заражениям острыми кишечными и вирусными инфекциями, последствия которых для детей могут носить необратимый характер», — отмечает депутат.

Для того, чтобы петербуржцы не болели, Цивилев предлагает обустроить четыре новых, а главное безопасных для купания, водоема — на севере, юге, западе и востоке города. С соответствующей просьбой депутат обратился к руководителю Невско-Ладожского бассейнового управления Анне Кузнецовой. «Я предлагаю рассмотреть возможность организации в черте Санкт-Петербурга четырех водных объектов (на севере, юге, западе и востоке). Обеспечить на данных водоемах условия для безопасного купания», — говорится в обращении.

Напомним, 25 июня Роспотребнадзор заявил, что ни один из водоемов Петербурга не пригоден для купания. В начале лета ведомство проверило 86 рекреационных зон на гигиенические нормы, постепенно вычеркивая каждое место из списка разрешенных для отдыха. Хотя еще 13 июня Роспотребнадзор составил список водоемов Ленинградской области, безопасных для купания. Тогда по всем показателям пригодны для такого вида летнего отдыха оказались только восемь мест, а окунуться в излюбленный петербуржцами Финский залив можно было и вовсе лишь в районе Кингисеппа.