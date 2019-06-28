Правительство России огласило список разрешенных для содержания в домашних условиях животных

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на содержание в домашних условиях некоторых представителей животного мира. Завести не получится хищников или ядовитых особей флоры и фауны, которые могут угрожать жизни владельца или не пригодны для существования вблизи человека.

Список, опубликованный на сайте Правительства России, поделен на 33 отряда и восемь классов — пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые и костные рыбы, коралловые полипы. Так, запрещено держать в домашних условиях королевскую кобру и все виды щитковых, пустынных кобр, мамб и питонов, длина которых превышает 4 метра.

Нельзя заводить комодского варана, под запретом любые крокодилы, каймановые черепахи с размером панциря более 30 сантиметров, несколько видов бесхвостных земноводных и скорпионов, пауки «Черная вдова», каракурт, все виды пауков-отшельников и тарантулов. Также под запретом китообразные, тюлени, моржи, «большие кошки» лев, тигр, леопард, ягуар и пума, волки, лисы и росомахи. Из лошадей заводить разрешили только представителей вида домашней лошади и домашнего осла.

Приматы тоже оказались под запретом — например, макаки, павианы и ревуны. Из птиц нельзя заводить пеликанов, фламинго, пингвинов и журавлей, соколов и даже филинов. Запрещены для домашнего содержания некоторые виды хрящевых и костистых рыб, а также коралловые полипы зоантарии.

Постановление не касается животных, которые содержатся в зоопарках, океанариумах и других заведениях подобного типа, а также животных, которые будут приобретены до 1 января 2020 года — именно тогда поправки вступят в силу. При этом о содержании животного из списка должен быть уведомлен территориальный отдел Росприроднадзора.