Участники фонда «Петербург Достоевского» запустили петицию в поддержку расширения музея Достоевского на Кузнечном переулке. По их мнению, нынешнее здание на углу Кузнечного и улицы Достоевского не приспособлено для маломобильных посетителей, в музее всего один выставочный зал, а места для хранения музейных фондов катастрофически не хватает.

Фонд создал петицию и обратился за поддержкой к петербуржцам после того, как врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал застройку сквера на Кузнечном недопустимой — по мнению градоначальника, сквер необходимо внести в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования. Решение о строительстве нового корпуса Музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке Беглов считает преждевременным — сейчас необходимо решить вопрос о внесении его в перечень зеленых насаждений. «Реализацию проекта по созданию нового здания Музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке недопустимым. Также необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования», — отметил он.