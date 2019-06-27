Петербургский центр помощи диким животным «Сирин» прекращает прием новых подопечных

Петербургский центр помощи диким животным «Сирин» больше не сможет принимать новых подопечных. Главной причиной называют невозможность продолжения работы с «государственной собственностью» — по закону, дикие животные принадлежат стране, и для того, чтобы осуществлять помощь пострадавшим представителям флоры и фауны, необходимо заручиться поддержкой государства.

О прекращении приема новых подопечных представители центра помощи диким животным «Сирин» рассказали 26 июня. «На данный момент мы полностью прекращаем прием животных. Фонд продолжит работу и заботу об имеющихся постояльцах, и мы конечно же будем держать вас в курсе. Но в виду изменившихся обстоятельств, работать с государственной собственностью мы более не можем», — написали они.

Как пояснила «Бумаге» руководитель центра Ксения Михайлова, отказ от новых подопечных, помимо отсутствия поддержки со стороны власти, также связан с большими финансовыми затратами. Она также напомнила о ситуации, когда в центр без спроса передали медведя, который три года до этого прожил на попечении другого фонда в непригодных для этого условиях.

«Мы берем на себя все финансовое бремя, в том числе даже государственные выплаты за животных, и ожидали заинтересованности от государства в подобной работе. Но ситуация с подкинутым нам медведем показала, что фактически той стороне все равно, что происходит с переданными животными, кто этим занимается и в каких условиях», — рассказала Михайлова.

Напомним, в 2017 году петербургский центр помощи диким животным «Сирин» выиграл президентский грант. На полученные деньги планировалась создать мобильную группу помощи «Дикий патруль», а также закупить необходимое для отлова травмированных животных оборудование.