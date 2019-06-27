В Петербурге подвели итоги голосования проектов по улучшению качества городской среды в рамках программы «Твой бюджет». Всего реализовано будет 17 инициатив — среди них сквер в честь фильма «Осенний марафон» на улице Кораблестроителей, центр здоровья «Жизнь после инсульта» в Купчино», также пешеходные набережные в Невском районе.

Так, в Красногвардейском районе вдоль проспекта Энергетиков благоустроят тротуар и установят стойки для пакетов в помощь собачникам — за 9 миллионов рублей. За 2 миллиона отреставрируют Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. В Пулковском парке Московского района постоят детскую площадку для маломобильных детей.

В Василеостровском районе на пустыре между домом №8 по Новосмоленской набережной и домом № 3 по улице Кораблестроителей разобьют сквер в честь фильма «Осенний марафон», а также установят памятник — именно в доме №23 жил герой одноименного фильма Андрей Бузыкин, роль которого исполнил Олег Басилашвили. Цена проекта составила 7,5 миллионов рублей. На Большом проспекте В.О. высадят кустарники для предотвращения незаконной парковки — за 4,5 миллиона.

Во Фрунзенском районе модернизируют центр здоровья «Купчино» — проектом займется организация «Жизнь после инсульта». В центре появится комната эрготерапии и кабинет реабилитации для восстановления после инсульта. На территории школы-интерната №37 на улице Турку появится игровая площадка для детей с ограниченными возможностями за 12,5 млн рублей, а возле родильного дома №16 — сквер «Семья». Цена проектов — 1,8, 12,5 и 1,5 миллионов рублей соответственно.

Напомним, в Петербурге в рамках проекта «Твой бюджет» также благоустроят сквер у Библиотеки друзей — в нем появятся амфитеатр с импровизированной сценой и навесами, современные арт-объекты и площадки для активных игр (даже твистер и скрабл!). Кроме того, ленинградские «скамейки-диваны» возвращаются на Васильевский остров — раньше такие места для отдыха стояли вдоль набережных и аллей, но в начале 2000-х годов по неизвестной причине были демонтированы. А о том, какие проекты стали победителем в 2017 году, можно узнать здесь.