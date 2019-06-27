На Елагином острове пройдет фестиваль знаний — с лекциями об эстетике романтизма, экзистенциализме и самооценке

6 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове пройдет фестиваль знаний от лектория «Правое полушарие интроверта». За время проведения семичасового марафона слушатели смогут узнать о красоте эпохи Возрождения, эстетике романтизма, экзистенциализме как философии свободы и влиянии самооценки на жизнь человека.

В рамках фестиваля лекции прочитают профессиональные искусствоведы и психологи. Темами станут красота эпохи Возрождения, эстетика романтизма, экзистенциализм как философия свободы. Также расскажут о том, как устроена любовь, как самооценка влияет на жизнь человека, кратко поведают об истории архитектуры и том, кто такой психически здоровый человек.

«Летом очень хочется побольше гулять, и Центральный парк — одно из лучших мест в городе для этого. Там прекрасные тенистые аллеи, идеальные газоны для пикников и ленивого лежания под солнцем, озеро с лодками — вы это все и сами знаете. А теперь представьте, что вы можете наслаждаться прекрасной погодой в парке и при этом еще слушать наших лучших лекторов? Мы уже давно хотели выбраться из стен лектория на свежий воздух, и вот — свершилось! Признаемся, мы сами в восторге от этой идеи», — рассказывают в лектории.

Фестиваль знаний от лектория «Правое полушарие интроверта» пройдет 6 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове. Начало в 13:00, вход свободный — по билету в парк и предварительной регистрации на мероприятие.