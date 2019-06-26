Студенты СПбГУ протестуют против отмены дисциплин и увольнения преподавателей. Что происходит в главном вузе города?

В СПбГУ приняли приказ, из-за которого под угрозой закрытия оказались все курсы, на которых обучается меньше 10 человек. Студенты начали бить тревогу, они уверены, что это конец полноценного образования в вузе, на многих факультетах под нож может пойти больше половины элективов. Самым активным оказался истфак: его студенты выходят на пикеты, опубликовали петицию и даже сделали мерч. «Собака.ru» разобралась в ситуации и поговорила с учащимися, преподавателем и деканом.

Что произошло? Александр Матлин, второй курс магистратуры истфака: «12 апреля был принят приказ 3773/1: в нем говорится, что элективные курсы, которые на многих факультетах являются важнейшей частью обучения, будут проводиться, только если на них соберется минимум 10 человек. Это далеко не всегда возможно, многие спецкурсы на малых кафедрах могут исчезнуть: например, история античности, археология, этнография. Документ разослали всем на почту – нас просто уведомили об окончательном решении, хотя по закону все, что касается учебного процесса, должно обсуждаться со студенческим советом. Администрация сказала, что это просто технический приказ об улучшении хозяйственной деятельности. Тогда с подачи института истории было собрано 3 000 подписей против приказа по всему университету. Марина Лаврикова, первый проректор по учебной и методической работе, назначила встречу с активом студенческих советов, на которой ей задавали вопросы о том, как новые правила будут функционировать. Она не могла на них ответить, было решено действие приказа приостановить и прислать студсовету разъяснение, где все спорные моменты будут разобраны. На время все утихло, прислали его пару недель назад, и оно нас абсолютно не устроило. При чем разъяснение прислали старому главе большого студенческого совета, а не новому, тот почту не проверял и письмо нашел, когда формально время на его рассмотрение вышло. Единственное, что в результате стало понятнее – они заметили, что в спорных ситуациях будет собираться комиссия из декана и двух человек из администрации. Студентов там не будет, и по каким критериям они будут принимать решения, неясно».

Почему небольшие курсы важно сохранить? Как говорится в петиции студентов, «приказ ставит под угрозу существование курсов по ряду направлений, таких, как античность, медиевистика, источниковедение, этнография и некоторым другим. Именно элективные курсы всегда были основой подготовки профессиональных историков высокого уровня и редких специальностей, которые и составляли, в первую очередь, «визитную карточку» Исторического факультета/ Института истории СПбГУ и были призваны продвигать российскую историческую науку. Отмена элективных курсов нарушает связь поколений ученых и ставит под угрозу подготовку специалистов уникальной квалификации. К тому же, заметна тенденция на отказ от индивидуального подхода к студенту, который позволяет вырастить из него высококлассного специалиста. Преподаватель все больше превращается в человека, который вещает как можно большему числу слушателей в аудитории по «школьному» принципу. Все эти нововведения разрушаю науку – студенческую и преподавательскую».

Действует приказ 3773/1 на сегодняшний день или нет? Формально нет, однако студенты считают, что новые программы будут составляться с его учетом. Магистрант исфака Александр Матлин утверждает: «Нам сказали, что действие приказа приостановлено, однако выборы элективных дисциплин прошли, и большинство из них – те, на которые записалось больше 10 человек. То есть фактически учебные отделы работают по этой инструкции. Сейчас у нас нет полной статистики, но очевидно, что план выглядит совсем не так, как в прошлом году. Небольшие курсы все же запущены на филфаке – там без них была бы совсем катастрофа». Действительно ли в вузе сокращают преподавателей? Как рассказали «Собака.ru» студенты, с истфака уволились или перевелись на четверть ставки 15 сотрудников, среди них несколько известных преподавателей, в том числе, например, один из ведущих в Петербурге специалистов по археологии Антон Игоревич Мурашкин – он проработал в вузе почти 20 лет. «Есть якобы принятое Правительством правило, что на каждого преподавателя должно приходиться 12 студентов. Суть в том, что это не приказ, а лишь рекомендация. СПбГУ кичится своим особым статусом федерального университета, который есть только у него и МГУ, и игнорирует рекомендации о размере стипендий, дипломных каникулах, времени пребывания в общежитиях. В этот раз они решили всерьез следовать совету – возможно, потому что нет денег для оплаты работы преподавателей. Но лучше было бы сократить администрацию – ее размер чудовищно разросся в последние годы», – уверяет Александр Матлин.

Что говорят преподаватели? Антон Мурашкин, старший преподаватель археологии: «В СПбГУ происходит сокращение кадров – может быть, от широкой публики это скрывают, но внутри вуза это известно. Скорее всего, это связано с указом Путина, который заявил, что у преподавателей должны быть высокие зарплаты – в два раза выше, чем у нас сейчас. Указ Путин издал, а где денег взять, не сказал, так что руководство университета хочет часть людей уволить, а остальным начать платить больше. Поэтому они и собираются сократить количество курсов с помощью указа 3773/1, а соответственно и преподавателей». Что говорит декан истфака? Абдулла Даудов, декан исторического факультета: «Указ 3773/1 сейчас не действует, но студенты боятся, что элективы все же массово уберут. Но в документе специально в первом же абзаце сказано, что каждый раз будет учитываться специфика курса и потребности учащихся, и если желающих слушать электив меньше 10, то вопрос будет решаться индивидуально. Сейчас у нас есть курсы, которые посещают три, два или даже один человек – и никто не собирается их ликвидировать. Цель приказа – не отменять, а привести в соответствие. Курсы нужно согласовывать, чтобы мы знали, какой у нас потенциал, какие силы будут задействованы в подготовке того или иного специалиста. Необходимо разумно подходить к учебному процессу и распределять ресурсы. Сейчас идет запись на курсы, мы предварительно подводим итог – и около 40 дисциплин только на истфаке будут открыты с меньшим количеством участников, чем 10. Университет дает универсальное образование, в узких областях в том числе. Приказ не повлияет на учебный процесс, ни одна программа, в которой есть потребность у страны, студентов или университета, не будет закрыта. Каждая дисциплина, которая должна у нас читаться, имеет рабочую программу – в ней написано, на сколько человек она рассчитана. Данный приказ сделал попытку подвести итог этой практики – но студенты восприняли это совсем иначе. Может, старшие товарищи подсказали. Но я рад, что мы гласно и свободно обсуждаем наши проблемы с учащимися».

Как относятся к происходящему студенты других факультетов? Кирилл Постнов, 2 курс аспирантуры факультета прикладной математики и процессов управления: «Учебный отдел нашего направления еще не опубликовал списки с распределением магистров по элективным курсам, поэтому невозможно понять, применялся ли приказ у нас на факультете. При этом для бакалавров списки с распределением опубликованы уже около месяца назад – в них нет курсов численностью меньше 10 человек, но там много студентов и традиционно мало элективов. Именно поэтому мы с самого начала говорим о том, что приказ в основном заденет нашу магистратуру. По оценкам учебно-научного комитета при Студенческом совете факультета ПМ-ПУ, на ней может исчезнуть до 56% всех курсов. Студенты отреагировали на приказ отрицательно, оба студенческих коллегиальных органа факультета – профбюро и студсовет – провели заседания и высказались за его отмену. Профбюро направило обращение председателю профсоюза студентов и аспирантов СПбГУ Богатурову Д. С. К сожалению, официальной позиции всего профсоюза студентов и аспирантов СПбГУ, заверенной протоколом, мы так и не получили, хотя с подобными обращениями к нему обратились профсоюзные организации еще нескольких факультетов. Второе, и самое главное. Сейчас СМИ сосредоточены на том, что есть некий плохой приказ, он студентам не нравится и плохо отразится на СПбГУ в целом. Но недовольство более глобально: студенты недовольны тем, что приказ был принят в нарушении установленного в федеральном законе порядка. Мнение коллегиальных органов по нему не было даже запрошено – именно поэтому его нужно ликвидировать. Важно не просто отменить приказ 3773, а добиться того, чтобы университет работал в интересах студентов, с их мнением считались и учитывали его при управлении университетом».

Что студенты намерены делать дальше? Александр Матлин, второй курс магистратуры истфака: «Мы опубликовали петицию об отмене приказа и том, чтобы подобные судьбоносные решения обсуждались со студенческим советом, а еще чтобы прекратились увольнения преподавателей. Если это не подействует, пойдем на митинги и пикеты. Это катастрофа для образования – нельзя оценивать учебный процесс с точки зрения выгоды. Выгодно порно снимать, так почему в СПбГУ все еще нет факультета порнографии?»