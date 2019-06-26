Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сократить количество регионов России с 85 до 40 для более легкого управления и создания единого производственно-транспортного механизма, а также призвал называть Санкт-Петербург «по-русски» — и переименовать в Петроград.
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Петроград, 1917 год
По мнению Жириновского, российская структура деления на регионы сложна для управления. «Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный житель работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых по-русски назвать — Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления область/город нет нигде в мире», — рассказал он на заседании Госсовета.
Сократить число регионов предлагается путем их укрупнения — кроме того, этот процесс напрямую связан со строительством дорог. «Как строить дорогу, если у нас через сто километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет? И сами бюджеты надо вывести, сделать внебюджетными: федеральный дорожный фонд и региональный. Иначе как перебрасывать деньги? Мы почти 100 лет строили хорошие дороги на окраинах, а надо было строить в центре», — добавил Жириновский.
Михаил Крайнов
объясняпет «Собака.ru», как Петроград перестал быть главным городом страны:
В ночь на 11 марта 1918 деньги исчезли из Петрограда и в прямом, и в переносном смысле. Великий город ожидала областная судьба. Отныне он финансировался по остаточному принципу, а все инновационные замыслы доставались столице. Планировавшийся с конца XIX века метрополитен начали проектировать в Москве в 1920-е годы, а в Ленинграде им занялись только в 1933. Назревавшее расширение РНБ вылилось в закрытие проекта и начало строительства Ленинской Библиотеки в 1929 году. Дворец Советов начали строить в 1932 году, а нам достался только Дом Советов, да и тот несколькими годами позже. В этом же году стартует создание планов «Новой Москвы» и «Нового Ленинграда». Изменения нашего города полностью контролируются из белокаменной, навязываются чуждые ему идеи развития только в южном направлении. Всеми масштабными сооружениями занимаются только московские специалисты.
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