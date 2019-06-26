Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

По мнению Жириновского, российская структура деления на регионы сложна для управления. «Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный житель работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых по-русски назвать — Петроград, во-вторых с областью объединить. Такого деления область/город нет нигде в мире», — рассказал он на заседании Госсовета.

Сократить число регионов предлагается путем их укрупнения — кроме того, этот процесс напрямую связан со строительством дорог. «Как строить дорогу, если у нас через сто километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет? И сами бюджеты надо вывести, сделать внебюджетными: федеральный дорожный фонд и региональный. Иначе как перебрасывать деньги? Мы почти 100 лет строили хорошие дороги на окраинах, а надо было строить в центре», — добавил Жириновский.