Видео дня: петербургский Аладдин «улетает» от преследования полицейского на самокате

Погоня века: петербургский Аладдин в чалме и шароварах убегает от преследования на ковре-самолете. За ним несется некий мужчина в форме сотрудника ДПС — на самокате! Что же делал герой диснеевского мультфильма на Яхтенном мосту?

Видео погони опубликовали очевидцы — в комментариях под постом петербуржцы вспомнили и главного героя диснеевского мультфильма «Аладдин», и заглавную песню про арабскую ночь. Однако насторожил всех не внешний вид и средство передвижения петербургского Аладдина, а преследовавший его сотрудник службы ДПС. По мнению горожан, форма ненастоящая, как и сам полицейский. «Слишком много нарушений по форме и ношению форменной одежды… Это не сотрудники полиции, ряженые», — пишут петербуржцы.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, форма на преследовавшем Алладина сотруднике ДПС устаревшего образца — значит, мужчина не является действующим сотрудником правоохранительных органов. Что касается Аладдина, петербуржцы подразумевают, что средство его передвижения — модернизированный под ковер скейтборд.