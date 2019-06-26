В Петербурге начнут курсировать пассажирские суда на электродвигателе

Уже в 2020 году в Петербурге могут начать курсировать пассажирские маломерные суда, оснащенные электродвигателями. Модернизации подвергнутся прогулочные катера, маршрут которых уже сейчас проложен по Фонтанке и Мойке — их переведут на полное электрическое движение вместо эксплуатации дизельных двигателей.

Эксперты называют проект перспективным, однако отмечают, что для развития требуется стимулирование со стороны властей. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, проект будет внедрен постепенно по всей России, а к 2020 году пилотный запуск планируют осуществить в Петербурге.

Так, для осуществления проекта необходимо разместить на причалах станции заряда батарей, а сами судна будут модернизироваться на базе существующих судов «Каракатица». Сообщается, что после полного заряда время автономного хода составит два часа, при этом время каждого рейса составит 1 час. Зарядка батарей будет происходить во время высадки и посадки пассажиров. Сумма инвестиций в одно такое судно с электродвигателем может составить 2,5 миллиона рублей.

В 2020 году на линию планируется поставить три модернизированных судна с электродвигателем. По итогам пилотного запуска, который начнется одновременно с сезоном навигации, компания-инвестор примет решение о дальнейшем строительстве подобных судов — только вместимостью до 100 пассажиромест.

Эксперты называют проект достаточно перспективным, однако для его успешной реализации необходима поддержка городских властей. «У администрации Петербурга есть полномочия стимулировать инициативу по обновлению флота с применением электродвигателей. «Зеленая» тема в тренде, а с учетом роста туристического потока переход на экологический вид транспорта актуален», — рассказал генеральный директор аналитического агенства Михаил Бурмистров.