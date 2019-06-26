Петербургский водитель спас 13 утят, осиротевших после смерти матери по дороге на Белоостров
Петербургский водитель по имени Иван спас 13 утят, ставших сиротами после смерти матери. Инцидент произошел по дороге на Белоостров 25 июня. Заметив утиный выводок, Иван успел затормозить, а вот водителю слева это не удалось — утка-мать и двое птенцов погибли под колесами.
Перепуганные утята в количестве 13 штук были спрятаны в футболку, а позже переселены в картонные коробки. На воспитание сирот согласился взять центр помощи диким животным «Велес» — при этом в центре отметили, что обычно такими «пациентами» не занимаются и случай стал исключением. «Мы обычно не берем таких. Не первый раз к нам обращаются. Жалко выбрасывать, деть некуда. Посадим в клетку да кормить будем», — прокомментировал изданию 47news директор центра Александр Федоров.
Напомним, в конце мая утиная парочка решила провести по-летнему теплый день в саду — и попала на видео. Утки перешли по пешеходному переходу от Дворцового моста к Летнему саду. Позже депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, возглавляющий региональное отделение Союза пешеходов России, решил сделать главную сенсацию мая — уток, переходящих дорогу по пешеходной зоне возле Летнего сада — символом Союза. Пернатые вдохновили депутата на создание изображения, и теперь он ищет готовых к сотрудничеству художников.
Ранее тихвинские водители провели спецоперацию по воссоединению двух лосят со своей матерью. Напуганные, но безропотные лосята были найдены на обочине возле леса — скорее всего, они не успели за своей мамой и остались на другой стороне дороги.
Продолжая истории о спасении, 22 марта в районе станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области машинист поезда остановил его движение, когда увидел привязанную к рельсам собаку. Жена машиниста оперативно опубликовала информацию в социальных сетях с просьбой помочь найти спасенную, уцелевшую, но убежавшую дворняжку. Позже пес вернулся к хозяину — волонтеры отбивали его у нерадивого владельца, который привязал собаку, потому что «пес уже свою жизнь прожил». Активисты посчитали иначе — они приготовили для него место в клинике, постоянно ездили к прежним хозяевам с просьбой отдать пса и все это время искали (и нашли!) для дедули новых хозяев.
В октябре-декабре в Ленинградском зоопарке в семье кенгуру родились детеныши. На момент рождения каждый из них весил всего один грамм. Они сразу перебрались в мамины сумки, где живут и подрастают по сей день. Однако сотрудникам тоже пришлось примерить на себя материнство — в зоопарке начали выхаживать кенгуренка, от которого отказалась мама. Выполняя обязанности биологических родителей малыша, сотрудница носит его в специальной сумке на груди (все, как в природе!).
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