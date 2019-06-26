Петербургский водитель по имени Иван спас 13 утят, ставших сиротами после смерти матери. Инцидент произошел по дороге на Белоостров 25 июня. Заметив утиный выводок, Иван успел затормозить, а вот водителю слева это не удалось — утка-мать и двое птенцов погибли под колесами.

Перепуганные утята в количестве 13 штук были спрятаны в футболку, а позже переселены в картонные коробки. На воспитание сирот согласился взять центр помощи диким животным «Велес» — при этом в центре отметили, что обычно такими «пациентами» не занимаются и случай стал исключением. «Мы обычно не берем таких. Не первый раз к нам обращаются. Жалко выбрасывать, деть некуда. Посадим в клетку да кормить будем», — прокомментировал изданию 47news директор центра Александр Федоров.

Напомним, в конце мая утиная парочка решила провести по-летнему теплый день в саду — и попала на видео. Утки перешли по пешеходному переходу от Дворцового моста к Летнему саду. Позже депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, возглавляющий региональное отделение Союза пешеходов России, решил сделать главную сенсацию мая — уток, переходящих дорогу по пешеходной зоне возле Летнего сада — символом Союза. Пернатые вдохновили депутата на создание изображения, и теперь он ищет готовых к сотрудничеству художников.

Ранее тихвинские водители провели спецоперацию по воссоединению двух лосят со своей матерью. Напуганные, но безропотные лосята были найдены на обочине возле леса — скорее всего, они не успели за своей мамой и остались на другой стороне дороги.

Продолжая истории о спасении, 22 марта в районе станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области машинист поезда остановил его движение, когда увидел привязанную к рельсам собаку. Жена машиниста оперативно опубликовала информацию в социальных сетях с просьбой помочь найти спасенную, уцелевшую, но убежавшую дворняжку. Позже пес вернулся к хозяину — волонтеры отбивали его у нерадивого владельца, который привязал собаку, потому что «пес уже свою жизнь прожил». Активисты посчитали иначе — они приготовили для него место в клинике, постоянно ездили к прежним хозяевам с просьбой отдать пса и все это время искали (и нашли!) для дедули новых хозяев.

В октябре-декабре в Ленинградском зоопарке в семье кенгуру родились детеныши. На момент рождения каждый из них весил всего один грамм. Они сразу перебрались в мамины сумки, где живут и подрастают по сей день. Однако сотрудникам тоже пришлось примерить на себя материнство — в зоопарке начали выхаживать кенгуренка, от которого отказалась мама. Выполняя обязанности биологических родителей малыша, сотрудница носит его в специальной сумке на груди (все, как в природе!).