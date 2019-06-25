Строительство скоростной железной дороги между Петербургом и Москвой оценили в 1,5 триллиона рублей

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой, по предварительной оценке, обойдется в 1,5 триллиона рублей. В аппарате президента высокую стоимость объясняют соответственной дороговизной земельного участка, по которому она пройдет.

О предварительной оценке стоимости проведения работ рассказал вице-премьер России Максим Акимов. Кроме того предполагается, что в новых правках проекта дорога будет проходить через Великий Новгород. «Это немаленький участок, это самый дорогой участок земли. Во-вторых, он 800 километров… Это заход в Москву и Санкт-Петербург. Вы попробуйте железной дорогой зайти в Париж, например», — сказал он.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о начале строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. С ее помощью время в пути между городами должно сократиться до двух часов, а пассажиропоток увеличиться с 11 млн до 33 млн человек в год. Ранее также сообщалось, что в первом квартале 2019 года на осуществление проекта может потребоваться 1,13 трлн рублей.

Концепция будет разработана по принципу «межрегионального метро». Это предполагает создание многофункциональных вокзальных комплексов, включающих подземные и наземные пешеходные связи для разделения пассажиропотоков по разным типам сообщения: ВСМ, пригородных и дальних пассажирских поездов. Цена билета будет зависеть от того, насколько заранее он куплен, времени и даты поездки, места и типа вагона.