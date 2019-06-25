Возле Василеостровского рынка появится новая пешеходная зона

Возле Василеостровского рынка в Петербурге появится новая пешеходная зона. Под эти цели отведут Волжский переулок, который является проезжей частью и ежедневно принимает «огромное количество машин» — по мнению градоначальников, такое решение станет наиболее правильным в связи с открытием обновленного, но все еще исторического фудмаркета.

Соответствующее поручение дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время инспекции Василеостровского района. Новая пешеходная зона будет прилегать к обновленному Василеостровскому рынку, который начал принимать посетителей 16 июня. «Волжский переулок, который прямо примыкает к рынку и перпендикулярен большому проспекту — это проезжая улица, она принадлежит городу, там огромное количество машин. Я дал сейчас команду, чтобы сделать ее пешеходной, я думаю, что это правильно», — сказал Беглов во время встречи.

Василеостровский рынок стал обновленной версией исторической гастро-мекки города — еще деревянный, он появился в первые десятилетия после основания Петербурга. В середине 20 века был построен новый корпус, который не раз реконструировался, а сам рынок стал первым историческим и отданным под реновацию. В новом интерьере сохранили гранитный пол и потолочные своды, установили кованые ограды и уличные фонари, а также добавили элементы конструктивизма — как дань советскому прошлому места.