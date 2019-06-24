Петербургский уличный художник Loketski традиционно творит на Парнасе — в этот раз новый арт-объект появился на пустыре вдоль улицы Валерия Гаврилина. Работа получила название «Красоту спасет Рим» и представляет собой бюст Цезаря, который плачет по тому, в каком состоянии находится район.

По замыслу уличного художника, римский император не может сдержать слез, глядя на то, в каком состоянии находятся рекреационные территории Парнаса. «Римская Империя была Великой еще и потому, что приносила в провинцию инфраструктуру — дороги, водопровод, организацию общественных пространств (туалеты, бани, форумы). Цезарь смотрит на Парнас, и у него нет слов. Все, что сделано для 70 тысяч жителей района — просто слезы!», — рассказывает Loketski.

«Плачу вместе с Цезарем», — комментировали подписчики новую работу. Час назад также стало известно, что от «Цезаря» уже избавились — художник предполагает, что за этим стоят представители управляющей компании, в адрес которой и было направлено послание новой работы Loketski. «Ну ничего, мы им еще покажем», — добавляет он.

Напомним, в конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. Ранее Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувств» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь». Loketski уже использовал бетонные ограждения в качестве «исходного материала» для своих работ. Так, у мусорных контейнеров на Парнасе, на улице Николая Рубцова, 11, появились солонка, перечница и банка с корицей — с помощью стрит-арта художник призывает в разумному потреблению. На православную Пасху художник изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц — из бетона. А недавно на Парнасе появился «Философский камень». Инсталляция посвящена принятию себя и напоминает, что «за семью горами, за семью лесами» — иллюзия, а все самое «настоящее» находится здесь и сейчас.