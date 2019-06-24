Бриг главного праздника выпускников «Алые паруса»-2019 получил название «Россия» и стал новым символом торжественного мероприятия — взамен традиционному ранее шведскому судну Tre Kronor af Stockholm. Полюбоваться кораблем можно будет не только раз в год и издалека — желающие смогут попасть на борт в качестве экскурсии.

Идеей перевоплощения символа «Алых парусов» в экскурсионный экспонат поделился врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время встречи с волонтерами Василеостровского района. Больше всего молодых людей интересовала возможность прокатиться на корабле. «Можно будет, но для этого надо постараться. Но мы будем организовывать экскурсии на нем», — ответил Беглов.

Главный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге 23 июня (собрали самые красочные снимки, сделанные горожанами!) На Дворцовой площади традиционно был дан концерт — в этом году хэдлайнерами шоу стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Завершением праздника, который посетили полтора миллиона человек, стал новый корабль «Россия», который прошел по Неве под залпы фейерверка.

Ранее сообщалось, что бриг пройдет в акватории Невы 21 июня, однако депутаты Законодательного собрания Петербурга подняли вопрос о перенесении мероприятия — в этот день в России проходит годовщина начала Великой Отечественной войны. В прошлом году «Алые паруса» проходили во время матчей Чемпионата Мира по футболу — чиновникам пришлось учитывать график мундиаля для назначения даты проведения главного праздника взросления.