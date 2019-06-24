В 2019 году фестивалю фантастики, науки и самовыражения «Старкон» исполняется 20 лет. Юбилейный сезон мероприятие проведет в Петербурге — хэдлайнерами станут актер, известный по телесериалу «Звездный путь: Дискавери» Энтони Рэпп, космонавты-испытатели Андрей Борисенко и Валерий Токарев, а также летописец вселенной Вархаммера Петер Фехервари.

Юбилейный «Старкон» будет поделен на шесть тематических зон — научная, выставочная, игровая, кинематографическая, фантастическая, а также арт-зона. В седьмой раз гостей ожидает научно-популярная конференция «Парсек», а впервые — открытый конкурс по урбанистике, задачей которого станет распланировать Петербург будущего.

Главной по игровой зоне станет компания Wargaming — шоукейс даст возможность протестировать еще не вышедшие игры, а на большом стенде World of Warships можно будет проверить свои силы в онлайн-стратегии. Для любителей «настолок», ролевых и командных игр откроется блок от Just Play и GaGagames.

Для киноманов также подготовили сюрпризы. За пять дней до премьеры, 30 июня, будет показан фантастический фильм «Человек паук: вдали от дома», в оригинальной озвучке голосом актера Райана Рейнольдса заговорит Пикачу в фильме «Покемон. Детектив Пикачу», а для почитателей классики организуют просмотр культового фильма «Чужой» режиссера Ридли Скотта с последующей дискуссией. Любители сериалов также смогут посмотреть «Джессику Джонс», «Агентов Щ.И.Т» и «Агента Картера» на большом экране.