Актер Энтони Рэпп, космонавт Андрей Борисенко и писатель Петер Фехервари станут гостями юбилейного «Старкона» в Петербурге
В 2019 году фестивалю фантастики, науки и самовыражения «Старкон» исполняется 20 лет. Юбилейный сезон мероприятие проведет в Петербурге — хэдлайнерами станут актер, известный по телесериалу «Звездный путь: Дискавери» Энтони Рэпп, космонавты-испытатели Андрей Борисенко и Валерий Токарев, а также летописец вселенной Вархаммера Петер Фехервари.
Юбилейный «Старкон» будет поделен на шесть тематических зон — научная, выставочная, игровая, кинематографическая, фантастическая, а также арт-зона. В седьмой раз гостей ожидает научно-популярная конференция «Парсек», а впервые — открытый конкурс по урбанистике, задачей которого станет распланировать Петербург будущего.
Главной по игровой зоне станет компания Wargaming — шоукейс даст возможность протестировать еще не вышедшие игры, а на большом стенде World of Warships можно будет проверить свои силы в онлайн-стратегии. Для любителей «настолок», ролевых и командных игр откроется блок от Just Play и GaGagames.
Для киноманов также подготовили сюрпризы. За пять дней до премьеры, 30 июня, будет показан фантастический фильм «Человек паук: вдали от дома», в оригинальной озвучке голосом актера Райана Рейнольдса заговорит Пикачу в фильме «Покемон. Детектив Пикачу», а для почитателей классики организуют просмотр культового фильма «Чужой» режиссера Ридли Скотта с последующей дискуссией. Любители сериалов также смогут посмотреть «Джессику Джонс», «Агентов Щ.И.Т» и «Агента Картера» на большом экране.
Самовыразиться можно в арт-зоне — там будут представлены скульптурные работы, живопись, футуристическая каллиграфия, а также грим. На фантастических стенах представят макеты беспилотной боевой машины Gekko, покажут киберпанк-мир от УТОПИЯ.ЕХЕ, воссоздадут стену Цоя и создадут стенд поклонения Николасу Кейджу, а также покажут разнообразную ретро-технику и современные компьютеры со специально написанными интерактивными программами.
«Отсутствие барьеров между спикером и слушателем, экспериментом и наблюдателем, селебрити и простым гостем фестиваля, купившим билет — в основе идеологии «Старкона». Свобода и самовыражение. «Старкон» — идеальная среда для того, чтобы каждый мог проявить себя и свои способности. В науке, в технике, в искусстве или литературе, в создании фантастических миров или в их покорении в игре или всерьез — если вам есть что сказать, добро пожаловать», — говорят организаторы.
Фестиваль фантастики, науки и самовыражения «Старкон» пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 29 и 30 июня.
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