Фоторепортаж: в Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»-2019

23 июня прошел главный (и один из самых романтичных!) праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади традиционно был дан концерт — в этом году хэдлайнерами шоу стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Завершением праздника, который посетили полтора миллиона человек, стал новый корабль «Россия», который прошел по Неве под залпы фейерверка. «Собака.ru» собрала самые зрелищные моменты, снятые петербуржцами.

Напомним, главный праздник петербургских выпускников «Алые паруса» в этом году провели на два дня позже — в ночь с 23 на 24 июня. Ранее сообщалось, что бриг пройдет в акватории Невы 21 июня, однако депутаты Законодательного собрания Петербурга подняли вопрос о перенесении мероприятия — в этот день в России проходит годовщина начала Великой Отечественной войны.

В прошлом году «Алые паруса» проходили во время матчей Чемпионата Мира по футболу — чиновникам пришлось учитывать график мундиаля для назначения даты проведения главного праздника взросления. Сообщалось, что заветные пригласительные получило 32 тысячи выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования. Однако всего на празднике присутствовало 1,2 миллионов зрителей.