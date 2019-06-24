Фоторепортаж: в Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»-2019
23 июня прошел главный (и один из самых романтичных!) праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади традиционно был дан концерт — в этом году хэдлайнерами шоу стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Завершением праздника, который посетили полтора миллиона человек, стал новый корабль «Россия», который прошел по Неве под залпы фейерверка. «Собака.ru» собрала самые зрелищные моменты, снятые петербуржцами.
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@tomrus
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И всё-таки праздник стоит того, чтобы ехать в Питер. Совсем даже не только для фотографий. Эмоциональная зарядка как минимум на месяц получена! алыепаруса #алыепаруса2019 #show #фейерверк #fireworks #cityspb #i_love_spb #ilovespb #insta_petersburg #mskpit #pietari #piteronline #saintpetersburg #spb #spb_live #spb_petersburg #spb_planet #topsaintpetersburgphoto #впитережить #культурнаястолица #петербургналадони #санктпетербург #спб #этопитердетка #нева #разводмостов #реканева
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Невероятная энергетика !!! Не передать словами, что я чувствовал, когда вы , вот так всей Дворцовой Площадью , пели хором вчера! Спасибо!Красивейший праздник «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге! Рад был вновь быть его частью!! Спасибо, Питер! И до встречи на моем большом сольном концерте 6 ноября в ДС «Юбилейный». Incredible energy !!! I have no words to explain what I felt when you sang like this with me yesterday!!! Thank you, St.Petersburg ! And see you all again at my show on November 6. #сергейлазарев #sergeylazarev #eurovision #russia #ntour #таккрасиво
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Посвящение в выпускники прошла: в толпе постояла, потолкалась, концерт прослушала, на кораблик с алыми парусами посмотрела и вернулась домой в три часа ночи #алыепаруса, #алыепаруса2019, #дворцоваянабережная, #saintpetersburglife, #saintpetersburg, #saintpetersburgphoto, #palaceembankment, #выпуск2019
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🐠 АЛЫЕ ПАРУСА 2019 ⠀ The most beautiful fireworks of a year. Red Sails 2019 ⠀ Ну что, Питер, временно отстрелялись по бесчисленным салютам? 🎉 Готовьтесь, будет ещё один в День ВМФ. ⠀ Вчера вопреки внутреннему «ты же завтра не встанешь, сиди дома» я поехала смотреть самый грандиозный салют в году. Зрелищности Алых Парусов может позавидовать любой город мира. Приятно, что это шоу существует только в Петербурге, и ему больше нет аналогов нигде. распирающийся от гордости смайлик И я наконец-то увидела кораблик!! Радовалась, как ребёнок) ⠀ Как говорят некоторые иностранцы, живущие в Питере, у нас что-то слишком много салютов в году. Новый год, День снятия блокады, 9 мая, День города, День России, Алые паруса, День ВМФ, может, я что-то забыла.. Русские любят отмечать, это факт. Лично мне по душе жизнь-праздник, когда на городских площадях в очередной раз собираются толпы и кричат «Ураааааа!!» ⠀ Троекратное ура этой жизни! 🎉 ⠀ #wildangelspb_events #алыепаруса2019
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Чисто случайно нашел билеты на Алые Паруса. Народу было куча, со штатива не пофоткать, да и не особо то и собирался. Так что всего пара фотографий, не зря заняли же место за 5 часов до начала занимали) 📷 #Canon60D 📍#алыепаруса _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #shotoncanon60d #shotoncanon #withoutfilter #water #nature #celebration #spb #scarletsails #дворцоваянабережная #ship #корабль #алыепаруса2019 #санктпетербург #sail #fireworks #фейерверк #shore #алые
Напомним, главный праздник петербургских выпускников «Алые паруса» в этом году провели на два дня позже — в ночь с 23 на 24 июня. Ранее сообщалось, что бриг пройдет в акватории Невы 21 июня, однако депутаты Законодательного собрания Петербурга подняли вопрос о перенесении мероприятия — в этот день в России проходит годовщина начала Великой Отечественной войны.
В прошлом году «Алые паруса» проходили во время матчей Чемпионата Мира по футболу — чиновникам пришлось учитывать график мундиаля для назначения даты проведения главного праздника взросления. Сообщалось, что заветные пригласительные получило 32 тысячи выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования. Однако всего на празднике присутствовало 1,2 миллионов зрителей.
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