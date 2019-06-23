Фоторепортаж: Невский проспект стал пешеходным

Сегодня, 23 июня, с 17.30 вечера Невский проспект от садовой до дворцовой стал свободным от машин. Весь вечер петербуржцы смогут свободно передвигаться по главной улице города. Виной тому проведение ежегодного праздника для выпускников «Алые паруса». Местные жители и туристы гуляют в честь этого события и выкладывают фотографии в соцсети - мы сделали подборку и показываем вам, что происходит на пешеходном Невском.

Напоминаем, что из-за «Алых парусов» в Петербурге ограничат продажу алкоголя, но зато метро в ночь на 24 число будет работать всю ночь.

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