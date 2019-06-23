Видео дня: подружившиеся друг с другом нерпа и тюлень нежатся на солнце

На местном пляже фонда друзей балтийской нерпы отдыхают и нежатся на солнце нерпа и тюлень - их довольные мордочки цвета Инь - Ян снова умиляют людей в соцсетях - смотрите видео ниже. Ранее петербургские биологи из Фонда друзей балтийской нерпы «познакомили» двух своих подопечных друг с другом — нерпу-малышку по кличке Нерва и серого тюленя Окунева. Эксперимент по созданию дружеских отношений провели для того, чтобы они быстрее отвыкали от человека и чтобы вдвоем им было веселее. Сейчас животные стали больше проводить время друг с другом.

Напомним, в конце марта погодные условия неблагополучно сказывались на жизни нерп — тогда двоих тюленят вынесло на берег ветром и подвижками льда. Один — еще белек, второй почти перелинял «и даже успел наесться какой-то неизвестной гадости».

В мае волонтеры спасли щенка тюленя, который около двух недель живет вблизи базы отдыха «Окуневая» на берегу Финского залива. Несмотря на то, что животное хорошо социализировано, а неравнодушные систематически подкармливали тюленя и охраняли, найденыш сильно потерял в весе. Ранее выпущенный на волю подопечный Фонда друзей балтийской нерпы по кличке Мартик вернулся — он «решил узнать, как без него идут дела», однако забрел в опасную зону.

А еще в Ленобласти может появиться новая туристическая тропа — ее маршрут составят для дистанционного наблюдения за балтийскими нерпами. Однако зоозащитники выступают против такой инициативы — по их мнению, это опасно для животных.