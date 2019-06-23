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На Васильевском острове появились смотровые площадки с биноклями

  • фото: "Живем на Васильевском"

В нескольких точках исторического центра Петербурга оборудовали смотровые площадки с биноклями - об этом сообщают местные жители. Они расположены на набережных Васильевского острова, а именно на лейтенанта Шмидта, Макарова и Университетской. Одну из площадок можно найти на стрелке ВО.

Теперь при помощи специального оборудования с многократным увеличением жители и гости города смогут насладиться панорамными видами культурных объектов Петербурга. Чтобы воспользоваться биноклем, иной раз придется подождать, так как желающих посетить туристические площадки много.

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