На Васильевском острове появились смотровые площадки с биноклями
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фото: "Живем на Васильевском"
В нескольких точках исторического центра Петербурга оборудовали смотровые площадки с биноклями - об этом сообщают местные жители. Они расположены на набережных Васильевского острова, а именно на лейтенанта Шмидта, Макарова и Университетской. Одну из площадок можно найти на стрелке ВО.
Теперь при помощи специального оборудования с многократным увеличением жители и гости города смогут насладиться панорамными видами культурных объектов Петербурга. Чтобы воспользоваться биноклем, иной раз придется подождать, так как желающих посетить туристические площадки много.
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