Команда петербургского «Клуба» открыла новый клуб в порту «Севкабель»

В Петербурге 22 июня на территории порта «Севкабель» открылось новое место от команды «Клуба», который недавно закрылся по адресу Боровая, 116. Заведение теперь называется «Бар» - об открытии и первой тестовой вечеринке клуб сообщил в своем телеграм-канале.

«К открытию мы значительно видоизменим бывший клуб и вдохнем в него новую жизнь, воздух, свет и пространство, в котором можно будет потеряться, несмотря на скромные размеры». Хозяева «Бара» также отмечают, что новая площадка — это не «Клуб»: «Это большой бар с большим количеством пространств. Одно западное издание однажды чванливо назвало Клуб мини-Бергхайном. Если проводить дальше эту несуразную аналогию, то бар — это мини-Панорамабар, но с выходом на улицу. Это значит, что мы берем паузу от бубоса и транса, по крайней мере, на летний сезон. Сейчас интересы у всех как‑то лежат в летних жанрах: хаусе, диско, бейсе, джангле и гэрридже».

Заведение будет работать в будние дни - с понедельника по пятницу. Днем гости смогут заказать цельнозерновые гриль-сэндвичи, апероль, пиво, соки и другие напитки. В пятничные вечера будут проходить вечеринки с диджей-сетами, а уже ночью будет полноценная «длинная» тусовка.

Создатели подчеркивают, что придерживаться привычных традиций «Клуба» в новом заведении не будут: «Мы оставили в прошлом все традиции, включая начало в 0.15. В прошлом оставили и все резкие неоновые цвета — хочется больше естественности, ламповости и древесины. «Клуб» был одним опытом, закрытие «Клуба» — другим опытом. Бар будет ещё одним новым опытом, потом еще одним «Летний фестиваль» и так до бесконечности».

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