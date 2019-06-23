В Петербурге 23 июня метро будет работать всю ночь

В ночь с 23 на 24 июня из-за «Алых парусов» петербургское метро будет работать без перерыва - об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

На вход и выход для пассажиров будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 14 часов 23 июня до 18 часов 24 июня также будет разведен Троицкий мост. Далее его вновь разведут 22 июня в 20:45 и сведут в 4:50 23 июня. Во время «Алых парусов» все мосты, кроме Троицкого, будут сведены.