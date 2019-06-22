Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в российские аэропорты с 8 июля. Об этом грузинскую сторону уже проинформировали российские авиационные власти - отмечается в сообщении Минтранса.

Причины ограничений заключаются в «необходимости обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности» и просроченной задолженности Грузии «за аэронавигационную деятельность».

«Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», ― заявил Минтранс.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан из России в Грузию. Причиной стали митинги, участники которых выступали против российской оккупации и требовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, а также спикера парламента.