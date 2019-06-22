В Петербурге временно ограничат продажу алкоголя

23 июня в Петербурге не будут продавать алкоголь из-за проведения мероприятий в честь «Алых парусов». Об этом сообщает в Смольный.

Ограничения вступают в силу вечером 22 июня в 22 часа и заканчиваются 24 июня в 11 часов дня.

Отмечается, что запрет не коснется напитков на розлив, распространяемых в общепитах, и на алкоголь в магазинах беспошлинной торговли.