Фоторепортаж: как Петербург пережил потоп после ливня

Вечером 21 июня в Петербурге прошел сильный ливень, после которого некоторые части города затопило. Ливень настиг в том числе и вестибюль станции метрополитена «Площадь Восстания», из-за чего он был временно закрыт для пассажиров. Горожане фотографируют происходящее на улицах, в кафе, торговых центрах, метро и Боткинской больнице и выкладывают снимки потопов в соцсети. Мы сделали подборку публикаций, как Петербург пережил вечерний потоп после ливня.