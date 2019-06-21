Синоптики пообещали теплые выходные без дождя в Петербурге

Синоптики пообещали петербуржцам комфортно теплые выходные без дождя. Атмосферный фронт, приближающийся с запада, обошел город стороной — кратковременные осадки местами могут пройти только в ночь на 22 июня.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу днем, 22 июня температура воздуха прогреется до 23 градусов, у водоемов местами до 18 градусов со знаком плюс. Порывы ветра могут местами достигать 6-11 метров в секунду, а во второй половине дня в прибрежных районах до 12-15 метров.

В воскресенье, 23 июня, обстановка практически не изменится — температура воздуха днем составит 21 градус выше нуля, а скорость ветра не превысит 6 метров в секунду. Все выходные в Петербурге осадков не ожидается. Дождь придет в город с началом недели — в ночь на вторник, 25 июня, ожидаются осадки и 14 градусов тепла. Средняя температура воздуха всю следующую неделю составит 20-21 градус выше нуля.

Напомним, ранее синоптики провели подсчеты и выяснили, сколько солнечных дней радовали петербуржцев этой весной — она оказалась более щедрая, чем вот-вот начинающееся лето. Март месяц и вовсе побил абсолютный температурный рекорд — в Международный женский день воздух прогрелся до +7 градусов!