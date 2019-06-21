СМИ: Сергей Шнуров обустроил гараж в арке дома с «Мозаичным двориком»
Лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров подошел к вопросу парковочного пространства «индивидуально» — он обустроил гараж в сквозной арке дома с «Мозаичным двориком» на улице Чайковского, 2.
Здание Главного дворцового управления на Прачечном дворе было построено в 1779-1780-х годах и является объектом культурного наследия регионального значения. После переезда в него Шнуров, как пишет «Фонтанка», обустроил гараж для своей машины в сквозной арке, выходящей на улицу. Соседи музыканта заметили перемены на этой неделе — старые деревянные двери начали оборудовать автоматической системой открывания, а со внутренней стороны установили глухие металлические ставни и видеонаблюдение.
Интернет-газета пишет, что машина, хранящаяся в самодельном гараже, с января 2016 года находилась в собственности бывшей жены лидера «Ленинграда» Матильды Шнуровой. После подписанного соглашения о разделе имущества черный седан BMW 750 перешел Сергею и до сих пор принадлежит ему.
Сообщается, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры уже заинтересовался ставнями — «ЖКС-1 Центрального района» было поручено их снести, однако через сутки после выполненного «задания» они снова оказались на месте. Представители Шнурова говорят, что ставнями заглушили арку для спокойствия жильцов — они в свою очередь информацию опровергают и говорят, что во двор можно пройти и через другие арки.
Комплекс построек Главного дворцового управления на Прачечном дворе на улице Чайковского, 2 был возведен в 1779-1780-х годах и достраивался в 1843-1844-х по проекту архитектора Романа Кузьмина. Здание выполнено в стиле эклектика. Во дворе в дворовом флигеле на набережной реки Фонтанки, 2 находится Малая Академия художеств — студенты украсили двор мозаичными полотнами, что стало причиной для его неформального переименования в «Мозаичный дворик».
Напомним, Сергей Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре 26 февраля. Первое выступление Шнурова прошло на парламентских слушаниях законопроекта «О культуре». Тогда музыкант сообщил, что будет настаивать на роспуске Минкульта, а на самих слушаниях раскритиковал законопроект — по его мнению, депутаты таким образом пытаются «с помощью сети поймать океан». Позже музыкант высказался против выдачи прокатных удостоверений фильмам и цензуры. По его мнению, жесткий надзор за произведениями по юридическим или моральным соображениям отдаляет их от действительности, поэтому желание посещать киносеансы у россиян стремительно пропадает.
20 марта в своем Instagram Шнуров опубликовал стихотворение, в котором объявил о том, что тур группировки «Ленинград» в этом году будет последним. «Собака.ru» связалась с пресс-секретарем коллектива Дмитрием. Он подтвердил, что группа распадается, и рассказал, почему это происходит, что будет дальше и как давно назревают причины такого решения.
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