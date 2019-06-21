Лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров подошел к вопросу парковочного пространства «индивидуально» — он обустроил гараж в сквозной арке дома с «Мозаичным двориком» на улице Чайковского, 2.

Здание Главного дворцового управления на Прачечном дворе было построено в 1779-1780-х годах и является объектом культурного наследия регионального значения. После переезда в него Шнуров, как пишет «Фонтанка», обустроил гараж для своей машины в сквозной арке, выходящей на улицу. Соседи музыканта заметили перемены на этой неделе — старые деревянные двери начали оборудовать автоматической системой открывания, а со внутренней стороны установили глухие металлические ставни и видеонаблюдение.

Интернет-газета пишет, что машина, хранящаяся в самодельном гараже, с января 2016 года находилась в собственности бывшей жены лидера «Ленинграда» Матильды Шнуровой. После подписанного соглашения о разделе имущества черный седан BMW 750 перешел Сергею и до сих пор принадлежит ему.