Что у петербуржцев под ногами: самая красивая напольная плитка в парадных города

Петербург – это не только роскошные фасады и памятники, но и изящные детали, которые буквально могут лежать под ногами. Ксения Сидорина, создательница блога @mettlachtile и участница краеведческого объединения «ГЭНГЪ», пишет об одной из них – метлахской плитке. Специально для «Собака.ru» она, вооружившись старинными каталогами, выбрала 10 самых интересных примеров из парадных города, а 26 июня прочтет о плитке бесплатную лекцию.

Что такое метлахская плитка Мы привыкли думать, что наши предки строили дома на века. На самом деле, у любого строительного или отделочного материала есть свой предел прочности: если деревянная дверь может стоять 150 лет, то витражи были рассчитаны на 25-50. Другое дело – напольная метлахская плитка. Вот уж что вечно, так это она. Метлахская плитка – устоявшееся на территории нашей страны название керамической неглазурованной напольной плитки высокого обжига и низкого влагопоглощения. Ее важное отличие – глубина проникновения цвета 3-5 мм, благодаря этому узоры не стираются десятилетиями. Название произошло от немецкого топонима Mettlach, в этом городе была расположена (и остается сегодня) штаб-квартира производства Villeroy&Boch – первого импортера плитки этого типа в Россию, официального поставщика императорского двора.

Большая Пушкарская, дом 1 В Петербурге начала ХХ века случился строительный бум: появился Троицкий мост, добраться до Петроградской стороны стало проще. Состоятельные люди вовремя оценили потенциал еще недавно окраинного района и стали заказывать там большие доходные дома. Их проектировали звезды мира архитектуры, и, конечно же, отделывали по последнему слову моды. Если вы хотите посмотреть модерн – идите на Петроградскую. Там он и снаружи (одни фасады Лидваля чего стоят), и внутри. Благосостояние домовладельцев позволяло использовать самую дорогую плитку своего времени Villeroy&Boch. То, что сегодня лежит у нас под ногами, можно найти в каталогах компании начала века.

Новодевичье кладбище Метлахская плитка хороша тем, что спокойно чувствует себя и под открытым небом. Один из самых модных вариантов пола сегодня можно увидеть на Новодевичьем кладбище. Дизайн Петера Беренса для Villeroy & Boch, 1900-е годы.

18 линия ВО, дом 9 Дом №9 по 18-й линии Васильевского острова краеведы любят за лебедей под потолком, но и под ногами там тоже кое-что интересное. Эту плитку сделал завод Mosaikfabrik Sinzig в самом начале ХХ века, но в узоре явно читаются пляшущие знаки хэштега – очень злободневно.

Набережная реки Карповки, дом 30 Есть в Петербурге и французская плитка. Вот, к примеру, продукция небольшого завода Sand&Cie, расположенного в городке Феньи в 75 километрах от границы с Бельгией. Дорогую французскую плитку уложили только на первом этаже, выше на полу лежит немецкая, но уже Otto Kauffmann.

2-я советская, дом 10 Минимум трижды встречается в городе плитка другой французской фирмы Fabrique de Produits Ceramiques de Maubeuge (Nord). Завод был основан в 1882 году в местечке Мобеж (Maubeuge) в 11 километрах от границы с Бельгией.

Большой проспект Петроградской стороны, дом 16-18 В Российской империи были свои месторождения и производители. Декоративную плитку делало акционерное общество Дзевульского и Лянге, ею украшены парадные дома Колобовых на Большом проспекте Петроградской стороны. Из архивных данных известно, что акционеры заказывали у художников уникальные рисунки для своих полов – многие фирмы так не делали, довольствуясь классическим набором.

Средний проспект Васильевского острова, дом 47 Часто плитку укладывали не только в парадной, но и перед домом – получался своеобразный коврик. Сегодня многие такие коврики погибли под асфальтом или просто были сколоты, но на Васильевском их еще можно встретить.

5-я линия ВО, 62 Иногда догадываться, что перед вами лежит, приходится по крошечным осколкам. Заводы копировали дизайны друг у друга, так что иногда в каталоге нарезка плитки подразумевается в одном варианте, а под ногами у вас – другая версия. Лайфхак: даже если в парадной не осталось почти ничего, у стенок под колясками могла сохраниться плиточка-другая.

2-я Советская, дом 21 Кроме плитки, в доходном доме Берштейна сохранились уникальные настенные деревянные панели, которые в мае волонтеры и краеведы ячейки ГЭНГЪ закрепили на стенах.